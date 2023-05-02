مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يستكمل مناقشة الوضع بالسودان اليوم

جدة - نرمين السيد - يستأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين جلسته اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية فى السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربى للتعامل الشامل مع الأزمة.





وصرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية بأن المجلس عقد اجتماعا - فى وقت سابق اليوم - فى دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك فى سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع فى جمهورية السودان. يأتى ذلك فى وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، وأخرى طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ وذلك استجابة للدعوة التى وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ للتعاطى العربى الشامل مع الأزمة الراهنة، وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

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