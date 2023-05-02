ووفقًا لـ "بى بى سى"، شارك ما يقرب من 40 إلى 60 سيارة وشاحنتين فى الحوادث على الطريق السريع بالقرب من سبرينجفيلد، كما وقعت الحوادث فى كلا الاتجاهين، وقال متحدث باسم الشرطة ان النار اشتعلت فى شاحنتين وربما انفجرت إحداهما.
وأوضح الرائد فى شرطة ولاية إلينوى ريان ستاريك إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جميعهم فى الممرات المتجهة شمالًا، وتم نقل أكثر من 30 شخصًا على جانبى الطريق السريع I-55 إلى المستشفيات مصابين.
وقالت شرطة الولاية إن الاصطدامات، التى شملت ما يصل إلى 90 مركبة على الطريق السريع 55 شمال فارمرسفيل قبل الساعة 11 صباحا بقليل، تضمنت تصادمات منفصلة على الجانبين المتجهين شمالا وجنوبا.
وأضاف ستاريك إن "سبب الحادث يرجع إلى الرياح الشديدة التى هبت محملة بالأتربة من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع مما أدى إلى انعدام الرؤية".
وذكر أن من شاركوا فى الاصطدامات حفارتان كبيرتان اشتعلت فيهما النيران ونحو 28 مركبة تجارية أخرى وما يصل إلى 60 مركبة ركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى ومصابون بسبب عاصفة ترابية بولاية إيلينوى الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.