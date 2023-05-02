العالم اليوم - الفرار من جحيم السودان.. مفوضية اللاجئين تكشف رقما صادما

انتم الان تتابعون خبر الفرار من جحيم السودان.. مفوضية اللاجئين تكشف رقما صادما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 08:16 صباحاً - حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، من أنّ "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرّون من السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر أكّد صحّتها مكتبه أنّ "المفوضية، بالإضافة إلى الحكومات والشركاء، يحضرون لاحتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من القتال في السودان إلى الدول المجاورة".

وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان".

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المفوضية رقماً محدّداً بشأن عدد الأشخاص الذين قد يفرّون من السودان إلى الدول المجاورة. وكانت المفوضية تحدّثت حتى الآن عن "مئات الآلاف" من الأشخاص.

وفرّ غالبية الناس باتّجاه تشاد أو جنوب السودان.

ويأتي تحذير المفوضية بعدما شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار وانفجارات على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية صحية.

وغرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".