رئيس وزراء العراق يعقد اجتماعا لقادة الجيش والأمن

جدة - نرمين السيد - ترأس محمد شياع السودانى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، أمس الاثنين، اجتماعًا فى مقرّ قيادة العمليات المشتركة لبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، إن الاجتماع ضم وزيرى الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومى، ورئيس أركان الجيش، ورئيسى جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطنى ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة فى مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. وأكد "السودانى" خلال الجتماع، أن استقرار الوضع الأمنى، عامل مهمّ؛ لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل، كما أشاد بجهود متابعة "القطعات" الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة، مؤكدًا العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق.

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