اندلاع مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس الإثنين، باندلاع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية "رمانة" غرب محافظة "جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفر عنها إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتقال شاب.





وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت شابًا بعد مُداهمة منزله، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيًا. وتتعرض قرية "رمانة" بصورة شبه يومية لاقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلى، ونصب حواجز عسكرية داخل شوارعها وفى محيطها.

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