مستوطنون يصيبون شابا فلسطينيا بالرصاص قرب هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر أن الشاب، وهو ربيع جهاد زبيدى "24 عامًا"، أصيب برصاصة فى الصدر فى بلدة "سيلة الظهر"، أطلقها المستوطنون صوبه، قربة مُستوطنة "حومش" المُخلاة على أطراف البلدة.
وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب "متوسطة" الخطورة.
يُشار إلى أن إسرائيل تراجعت فى مارس الماضى، عن الانسحاب من أربع مُستوطنات فى شمال الضفة الغربية، ومن ضمنها مستوطنة "حومش" سالفة الذكر، والتى أخلتها بموجب قانون "فك الارتباط" عام 2005.
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