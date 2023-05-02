العالم اليوم - زيلينسكي وترودو يبحثان "تعاونا عسكريا طويل الأمد"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي وترودو يبحثان "تعاونا عسكريا طويل الأمد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:16 صباحاً - بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إقامة تعاون دفاعي طويل الأمد بين بلديهما.

وكتب ترودو على تويتر عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي "مهما استغرق ذلك من وقت. تلك هي المدة التي سنقدم فيها الدعم لأوكرانيا".

وتوجه إلى الرئيس الأوكراني قائلا "أعدكم بذلك"، مضيفا أن "كندا ستواصل تواجدها هناك من خلال مساعداتها العسكرية والإنسانية والمالية".

وقال زيلينسكي في تغريدة أيضا إنه ناقش مع ترودو إقامة "برنامج تعاون دفاعي طويل الأمد" بين البلدين.

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