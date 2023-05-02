التلفزيون السورى: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى بمحيط حلب

جدة - نرمين السيد - ونقلت الهيئة عن مصدر عسكرى سورى مساء الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي" استهدف محيط مطار حلب ومعامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض, فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلى وأسقطت عددا منها.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي، مساء الأحد، أسفر عن سقوط قتيل وجرحى.
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