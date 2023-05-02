رئيس الوزراء الكندى يؤكد دعم بلاده للوصل إلى حل سلمى للصراع فى السودان

جدة - نرمين السيد - تحدث رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، هاتفياً مع رئيس جيبوتى، إسماعيل عمر جيله، لبحث تطورات الأوضاع فى السودان وتأثيرها على المنطقة بأكملها، وأعرب عن دعم كندا لتحقيق حل سلمى للصراع فى البلاد.





وأعرب رئيس الوزراء ترودو عن قلقه العميق إزاء الصراع فى السودان وتأثيره على الوضع الإنسانى واستقرار المنطقة، وكذلك على الانتقال إلى حكومة مدنية فى السودان، وفقا لبيان صادر أمس الإثنين، من مكتب رئيس الوزراء الكندى. ووجه ترودو الشكر للرئيس الجيبوتى على دعم بلاده لعمليات الإجلاء الكندية. كما أشاد بجيبوتى لاستعدادها الواضح للمشاركة فى حل النزاع. وكرر ترودو دعم كندا لجهود الوساطة الإقليمية، بما فى ذلك تلك التى تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيجاد". وعرض دعم كندا فى البحث عن حل سلمى للصراع.

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