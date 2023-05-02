العالم اليوم - بالأرقام.. دول تسابق الزمن لإجلاء مواطنيها من السودان

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. دول تسابق الزمن لإجلاء مواطنيها من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:22 صباحاً - تواصل العديد من دول العالم إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان الذي يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع منذ منتصف أبريل.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وفيما يلي جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

الإمارات

وصلت إلى دولة الإمارات، يوم الأحد، طائرة الإجلاء الثانية من السودان، والتي تقل 136 راكبا من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول.

ويوم السبت، وصل إلى أبوظبي نحو 128 شخصا بعد إجلائهم من السودان، منهم بريطانيون وأميركيون.

السعودية

قالت الخارجية السعودية يوم الأحد إن المملكة أجلت 5197 شخصا ينتمون إلى 100 جنسية من السودان، مضيفة أن الرقم يشمل 184مواطنا سعوديا.

الولايات المتحدة

القوات الأميركية أجلت الدبلوماسيين الأميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب في 22 أبريل.

وحتى أمس الأحد، غادر قرابة ألف أميركي السودان، ووصلت قافلة أخرى إلى بورتسودان في طريقها إلى السعودية.

بريطانيا

أعلنت بريطانيا إجلاء 2197 شخصا معظمهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم ورتبت رحلة طيران إضافية من بورتسودان يوم الإثنين بعد أن كانت أعلنت أن آخر رحلاتها للإجلاء من السودان يوم السبت بسبب تراجع الطلب من الرعايا البريطانيين وعدم استقرار الأوضاع ميدانيا.

وكانت الحكومة قدرت عدد البريطانيين في السودان بنحو أربعة آلاف، وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم في 22 أبريل.

كذلك أعلنت قبرص تفعيل آلية إنقاذ إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول أخرى باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب بعد إجلائهم من السودان، علما أن قبرص تستضيف قاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.

مصر

القاهرة أجلت 6399 مصريا في المجمل، منهم 1072 يوم الجمعة، وذكرت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس أن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر بينهم 14 ألف سوداني.

ألمانيا

أفادت ألمانيا يوم الأربعاء بأنها أنهت عملية الإجلاء من السودان، مضيفة أن أكثر من 700 شخص غادروا البلاد جوا منهم نحو 200 مواطن ألماني.

ونقلت مهمة الإجلاء الألمانية أشخاصا من أكثر من 30 دولة، من بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون.

فرنسا

ذكرت الحكومة الفرنسية يوم الخميس أنها أجلت 936 شخصا من السودان من بينهم مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد إلى جانب فرنسا.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على "مساعدتها الجوهرية" في نقل 400 من موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم إلى خارج السودان.

إيطاليا

طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي أجلت 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

وبحسب وزير الخارجية أنطونيو تاياني فإن بعض الإيطاليين العاملين في منظمات غير حكومية قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر.

هولندا

وفق وزير الخارجية فوبكه هوكسترا فإنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ 23 أبريل.

وغادر نصف العدد إلى الأردن على متن أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا نحو 70 شخصا من 14 دولة أخرى.

وتسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل، وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.

روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.

اليابان

رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعلن إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

الصين

أكدت الصين أن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة.

ونشرت وزارة الدفاع سفنا تابعة للبحرية يوم الأربعاء لإجلاء المواطنين.

وحسبما قالت وزارة الخارجية فإنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحر، وسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

الهند

وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في موراليدهاران قال إن أكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى مدينة جدة السعودية حتى يوم الخميس، وستتم إعادتهم قريبا إلى الوطن.

كندا

بعد نقل ما يقرب من 550 شخصا منهم نحو 400 كندي ومقيم دائم، أنهت كندا عمليات الإجلاء الأحد، علما أنه لا يزال نحو 230 كنديا ينشدون المساعدة في السودان.

جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا قالت إنها نقلت جميع مواطنيها وعددهم 77 من السودان وإن 62 منهم عادوا إلى البلاد في رحلتي طيران مطلع هذا الأسبوع.

تشاد

المنظمة الدولية للهجرة قالت يوم الجمعة إن تشاد نفذت أول رحلتين جويتين للإجلاء من السودان وكان على متنهما أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال.

إيران

وزارة الخارجية الإيرانية قالت يوم السبت إن 65 مواطنا إيرانيا غادروا بورتسودان إلى إيران.