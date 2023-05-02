بالاسماء : إحالات وإنهاء خدمات لعدد من موظفي القطاع العام بالاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من موظفين دائرة الجمارك الأردنية ووزارة التربية ودائرة الأراضي، إلى التقاعد. كما وافق مجلس الوزراء على إنهاء خدمات موظفين آخرين. وتالياً الأسماء، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين:

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