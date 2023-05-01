المدعى العام البلغارى ينجو من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قال بوريسلاف سارافوف، مساعد المدعى العام، للصحفيين إنّ جيشيف "كان هدفًا لمحاولة اغتيال.. ولم يكن الأمر مجرّد ترهيب".
كان موكب المدّعى العام البلغارى متّجهًا إلى العاصمة صوفيا فى الوقت الذى انفجرت فيه قنبلة على قارعة الطريق، بحسب السلطات البلغارية.
وأضاف سارافوف أنّ "القنبلة لم تكن مكوّنة من مادة تى إن تى فحسب بل كانت تحتوى أيضًا على شظايا".
ورجّح مساعد المدعى العام أن الاعتداء "حضّره محترفون"، مضيفًا "من الواضح أنه تم تنفيذه بشكل جيد جدًا".
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