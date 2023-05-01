الخارجية الأمريكية تدعو الجهات داخل السودان لاحترام الهدنة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، فى تصريحات قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ملايين السودانيين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وأوضحت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أعلنت تشكيل لجنة مدنية سودانية للتفاوض من أجل الحوار.

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