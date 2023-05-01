اشتباكات بفرنسا ومظاهرات فى إيطاليا وسويسرا خلال عيد العمال

جدة - نرمين السيد - اشتبكت الشرطة الفرنسية مع فوضويين يتشحون بالسواد فى باريس ومدن كبيرة أخرى خلال مظاهرات نظمتها النقابات العمالية احتجاجًا على رفع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سن التقاعد، بينما شارك عمال فى أنحاء أوروبا فى مسيرات عيد العمال، اليوم الاثنين "أول مايو"، بحسب "رويترز".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" ففى العاصمة الفرنسية، رشق محتجون الشرطة بمقذوفات وأضرموا النار فى دراجات بالشوارع وألحقوا أضرارًا بمحطات الحافلات فور انطلاق مسيرة نظمها اتحاد العمال من ساحة الجمهورية وسط العاصمة. وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع اضطرابات أيضًا فى مدينة ليون، حيث أُضرمت النار فى مركبات وتضررت بعض مقار الشركات، كما نشب حريق أمام مبنى للحكومة المحلية فى مدينة نانت غرب البلاد. وتراجعت شعبية ماكرون إلى مستوى مقارب لأدنى مستوياتها المسجلة خلال أزمة أصحاب "السترات الصفراء" عامى 2018 و2019، بعدما رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عامًا بدلًا من 62 عامًا، على الرغم من احتجاجات العاملين فى العديد من القطاعات. وفى باقى أوروبا، نُظمت احتجاجات بقيادة النقابات فى أنحاء ألمانيا. وفى إيطاليا، نظمت نقابات العمال الرئيسية الثلاث مسيرة فى مدينة بوتينزا جنوب البلاد، احتجاجًا على حزمة العمل التى وافقت عليها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلونى اليمينية. وفى مدينة تورينو شمال إيطاليا، خرجت مسيرة مناهضة للحكومة ورفع المحتجون دمية على شكل ميلونى وهى ترفع ذراعها فى أداء للتحية الفاشية. وفى سويسرا قالت الشرطة إنه خلال موكب فى مدينة زوريخ ألقى متظاهرون بالونات معبأة بالمياه على خدمات الطوارئ، وتحطمت نوافذ مبانٍ خاصة بمصرفين على الأقل ورش المحتجون بعض المبانى بالطلاء.

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