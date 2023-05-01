الصحة السودانية للقاهرة الإخبارية: الميليشيا تحاصر 12 مستشفى وسط الخرطوم

وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع تحاصر ما يزيد على 12 مستشفى حكومى وخاص وسط العاصمة الخرطوم، كما ذكر بيان وزارة الخارجية السودانية، لافتًا إلى أن هذا التمركز ينافى الأعراف الدولية الإنسانية.
وأوضح أن هذا التمركز جاء لمنع تقديم الخدمة الطبية للشعب السودانى، مشيرًا إلى أن خروج هذه المستشفيات من الخدمة يؤثر على الوضع الطبى فى البلاد سواء للعسكريين أو المواطنين على حد سواء.
وكشف عن بيانات وزارة الصحة لضحايا الاشتباكات حتى الآن، مؤكدًا أن هناك ما يزيد على 3 آلاف إصابة بالإضافة إلى 206 حالات وفاة.
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