الصحة السودانية للقاهرة الإخبارية: الميليشيا تحاصر 12 مستشفى وسط الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم الصحة السودانية لـ"القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الصحة السودانية تشيد بالقطاع الصحى العريض والأطقم الطبية المتطوعة التى شكلت ملحمة وطنية فريدة من نوعها.





وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع تحاصر ما يزيد على 12 مستشفى حكومى وخاص وسط العاصمة الخرطوم، كما ذكر بيان وزارة الخارجية السودانية، لافتًا إلى أن هذا التمركز ينافى الأعراف الدولية الإنسانية.

وأوضح أن هذا التمركز جاء لمنع تقديم الخدمة الطبية للشعب السودانى، مشيرًا إلى أن خروج هذه المستشفيات من الخدمة يؤثر على الوضع الطبى فى البلاد سواء للعسكريين أو المواطنين على حد سواء.

وكشف عن بيانات وزارة الصحة لضحايا الاشتباكات حتى الآن، مؤكدًا أن هناك ما يزيد على 3 آلاف إصابة بالإضافة إلى 206 حالات وفاة.