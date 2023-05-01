تراجع أسعار النفط مع مخاوف من تأثير قرارات الفائدة الأمريكية على الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادى لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة، وهما عاملان كافيان للتغطية على تأثير دعم أسعار النفط جراء تخفيضات الإنتاج الجديدة لأوبك+ التى دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطى الاتحادى، الذى يعقد اجتماعًا فى الثانى والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى. وارتفع الدولار اليوم مقابل سلة من العملات، ما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى.

وهبط خام برنت 97 سنتًا أو 1.2% إلى 79.36 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.44 دولار أو 1.9% إلى 75.34 دولار.

وقال أولى هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك: "يشير عدم وصول برنت إلى مستوى أكثر قوة (يزيد على 80.50 دولار للبرميل) إلى استمرار الاهتمام بالبيع وسط مخاوف النمو والطلب المعروفة".

وأشارت جهات تنظيمية فى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى أن المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفى ألقت بظلالها على النفط فى الأسابيع الأخيرة، كما صودرت أصول بنك فيرست ريبابليك وأُبرم اتفاق لبيعه إلى جيه.بى مورجان ليصبح بذلك ثالث بنك أمريكى كبير ينهار خلال شهرين.

كما تركزت الأنظار على البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وانخفض مؤشر مديرى المشتريات للقطاع التصنيعى فى الصين إلى 49.2 نقطة من 51.9 فى مارس الماضى، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد، متراجعًا إلى ما دون علامة 50 نقطة التى تفصل بين التوسع والانكماش فى النشاط على أساس شهرى.

وفى المقابل حصل النفط على بعض الدعم من تخفيضات إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا بناء على قرار مفاجئ اتخذه الشهر الماضى تحالف أوبك+ الذى يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، التى تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.