جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك تعزيزات عسكرية أتت إلى الجيش السودانى لفرض السيطرة على كامل الخرطوم. وتوقع صدور بيان عما قريب عن الجيش السودانى يعلن خلاله خلو العاصمة السودانية من ميلشيا الدعم السريع.
وقال إن القوات المسلحة السودانية تدعو للقبول بالهدنة من أجل فتح الممرات وتقديم المساعدات الإنسانية للمرضى. وتحدث عن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيجاد" والتى نصت على تمديد الهدنة مدة 72 ساعة انتهت اليوم.
وأضاف أن ما يحدث فى السودان ليس أمرا بسيطا يحدث داخليا بل يؤثر على المنطقة. وعوّل على جهود جامعة الدول العربية و"الايجاد" والاتحاد الإفريقى فى إنهاء الأزمة فى السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى سودانى للقاهرة الإخبارية: ما يحدث فى السودان يؤثر على المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.