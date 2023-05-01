باحث سياسى سودانى للقاهرة الإخبارية: ما يحدث فى السودان يؤثر على المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك تعزيزات عسكرية أتت إلى الجيش السودانى لفرض السيطرة على كامل الخرطوم. وتوقع صدور بيان عما قريب عن الجيش السودانى يعلن خلاله خلو العاصمة السودانية من ميلشيا الدعم السريع.

وقال إن القوات المسلحة السودانية تدعو للقبول بالهدنة من أجل فتح الممرات وتقديم المساعدات الإنسانية للمرضى. وتحدث عن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيجاد" والتى نصت على تمديد الهدنة مدة 72 ساعة انتهت اليوم.

وأضاف أن ما يحدث فى السودان ليس أمرا بسيطا يحدث داخليا بل يؤثر على المنطقة. وعوّل على جهود جامعة الدول العربية و"الايجاد" والاتحاد الإفريقى فى إنهاء الأزمة فى السودان.