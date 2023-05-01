مجلس الجامعة العربية يستأنف اجتماعاته اليوم بشأن السودان

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة اجتمع اليوم الإثنين على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، وذلك فى سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع فى جمهورية السودان.





وأوضح المصدر، أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد فى وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التى وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطى العربى الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السودانى. وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد الثلاثاء 2/5/2023 لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية فى السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربى للتعامل الشامل مع الأزمة.

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