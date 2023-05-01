العالم اليوم - الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 07:19 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الإثنين، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان).

ووفقا لبيان سابق نشرته الوكالة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من الإثنين.

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