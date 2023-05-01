مصدر مسؤول بالجيش السودانى: لا نية للتفاوض مع الميليشيا لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لا نية للتفاوض مع ميليشيا الدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن المهمة الأساسية للجيش السودانى تتمثل فى إنهاء تمرد ميليشيا الدعم السريع.

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