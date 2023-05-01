كروشي يزور الأردن لـ"تسليط الضوء على التضامن مع اللاجئين"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- سيقوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السابعة والسبعين، تشابا كروشي، بزيارة رسمية إلى الأردن، بدءا من الاثنين، لـ "تسليط الضوء على التضامن مع اللاجئين" من سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولمناقشة متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وسيقوم كوروشي، خلال الزيارة، بلقاء قياديين ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأردنية، حيث ستشمل مواضيع المناقشة "التحديات التي تواجه الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقضايا الاستدامة، ودعم اللاجئين، وغيرها من المواضيع محل اهتمام في أعمال الجمعية العامة" بحسب بيان للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يزور كوروشي، مخيم الزعتري للاجئين، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم.

ويعتزم كروشي إلى الاستماع بشكل مباشر من اللاجئين بشأن المصاعب والتحديات المعيشية التي تواجههم في المخيم والاطلاع على سبل تقديم الدعم والعون من خلال الجمعية العامة، على ما أفاد البيان.

وبحسب البيان، فإن زيارة كوروشي تتضمن لقاء مع المجتمع المدني مع التركيز على المرأة والشباب.

وستشمل الزيارة "تسليط الرئيس الضوء على المسائل المعنية باستدامة المياه ومتابعة مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالأردن في أجندة العمل من أجل المياه" وفق البيان.