نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن :براءة عشريني اتهم بهتك عرض قاصر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما ببراءة شاب في العشرين من عمره من تهمة هتك عرض فتاة قاصر .

وفي تفاصيل القضية : فان فتاة تبلغ من العمر 15 سنة اتهمت شابا تعرفت عليه عن طريق احدى مواقع التواصل الاجتماعي انهما اتفقا على اللقاء وخلاله قام الشاب بالاقتراب من الفتاة .

وبعد التحري والمحاكمة تبين لدى القاضي تباين واختلاف في اقوال المشتكيه وعليه تمت براءة الشاب .