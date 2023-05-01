نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 436 وفاة و2175 إصابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة الأطباء السودانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع إلى 436 وفاة و2175 إصابة بين المدنيين حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت نقابة أطباء السودان، إن جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة فى مدينة الجنينة بدارفور حتى الآن. وفى مذكرة رسمية، اليوم الإثنين، دعت وزارة الخارجية السودانية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لإدانة تعديات ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، ومطالبتها بالانسحاب الفورى منها. وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد سلمنا منظمة الصحة العالمية مذكرة بشأن تعديات ميليشيا الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم".

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