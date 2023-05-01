العالم اليوم - في يوم العمال.. 14 مليون وظيفة قد تختفي خلال 5 أعوام

انتم الان تتابعون خبر في يوم العمال.. 14 مليون وظيفة قد تختفي خلال 5 أعوام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 05:16 مساءً - كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الأعوام الخمسة الأخيرة قد تشهد اختفاء 14 مليون وظيفة، في العالم. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل في هذا المجال، قوة إيجابية وسلبية، في الوقت نفسه.

ماذا تقول التوقعات؟

من المتوقّع أن يتغيّر ربع الوظائف عالميا، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير مستقبل الوظائف، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووجد التقرير نفسه أن:

• أصحاب العمل يتوقعون إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة. ويعني ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفي، في جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة.

• يتصدّر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نمواً، مع توقّعات بنمو أكثر من 40 بالمئة، في السنوات الخمس المقبلة.

• يليهم، بفارق بسيط، متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والمتخصصون بحماية البيئة.

أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدّل تراجع، فهي:

• موظفو المصارف مع انخفاض يقدّر بـ40 بالمئة.

• يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة، ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم.

في ميزان العمل والبطالة: هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل، في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، يتوقع أن تصل البطالة، هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.