عمال الأردن وبشتى الميادين يحتفلون بمناسبة عيد العمال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- واصل عمال الأردن وبشتى الميادين احتفالاتهم بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام وهم يشحذون الهمم بإيمانهم المطلق بالعمل المخلص لتحقيق التنمية الشاملة وفي كافة المجالات، والتصميم بأن الإخلاص بالعمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان دور العمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة وتطوير كافة القطاعات في الدولة والنهوض بها.

وبين المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار، أن الحق في العمل من الحقوق التي حظيت بالحماية الدستورية بموجب المادة (23) والتي نصت على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

كذلك أكدت المادة ذاتها على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يحميه يقوم على جملة من الضوابط والاعتبارات ليكون عادلا ومنصفا.

وأشار المركز، أنه وفي الإطار ذاته فقد كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل وذلك بموجب المادة السابعة منه والتي أشارت أن تعترف الدول الأطراف في العهد بحق كل شخص في شروط عمل عادلة ومنصفة، لافتا أن الأردن كان قد صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.

وأوضح المركز، أن الوقت الذي يؤكد فيه على التطورات الإيجابية التي شهدها الأردن في مجال حماية وتعزيز الحق في العمل، أبرزها ما شهده العام2021 بإقرار القانون المُعدّل لقانون منع الإتجار بالبشر رقم (10) لسنـة2021.

كما تم إجراء بعض التعديلات على قانون العمل عام 2023 والتي يعد بعضها إيجابيا مثل إضافة التحرش الجنسي للمادة (29) إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل، بالإضافة إلى حظر أي تمييز على أساس الجنس من شأنه المساس بتكافؤ الفرص ين العاملين.

وأكد المركز على توصياته السابقة بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن زيادة نسب التشغيل وتخفيف معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بما يضمن تناسبه ومتطلبات الحياة وارتفاع الأسعار، وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية، والعمل بصورة حثيثة على ربط مخرجات التعلم بحاجات سوق العمل.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على أماكن العمل للحد من الانتهاكات المختلفة التي قد يتعرض لها العمال، والاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والهدف المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة.

من جهته، أكد حزب إرادة اعتزازه بعمال الوطن وقدرهم ومساهمتهم الوطنيّة.

وقال الحزب في بيانه بيوم العمال "نسعى في برنامجنا كحزب ينتهج اقتصاد السوق الاجتماعيّ إلى العمل معكم؛ لتوسيع مظلة الحماية القانونيّة والاجتماعيّة لكم، وخلق بيئة مطورة لكل مهنة تحمي حقوق كلّ عامل_ مهما كانت مهنته_ والدفاع عنه.

وعبر الحزب عن دعمه الكامل للعمال، وأكد على حقوقهم وكرامتهم ومكانتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة الهامة في المجتمع.

وأشار الأمين العام للحزب نضال البطاينة " جميعًا في هذا الوطن، أحزابًا، ونقابات ومؤسسات العمل _ سويا _ تعزيز بيئة العمل العادلة والمنصفة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين العمال وأرباب العمل".

ودعا أصحاب العمل والمؤسسات إلى التفكير في العمال كجزء أساسي من نجاحهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتوفير الحوافز المناسبة، والإجراءات المعقولة للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

بدوره، وجه مجلس محافظة عجلون ممثلا برئيسه عمر المومني وأعضاء المجلس في بيان له اليوم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام رسالة تهنئة لنشميات ونشامى الوطن الذين يعملون بجد وإخلاص للنهوض بالوطن ورفعته .

وعبر المجلس عن اعتزازه وفخره بالسواعد الأردنية بمختلف مواقعهم والتي تعمل وتنجز لدفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار و النهوض بالوطن وتعزيز مكتسباته والحفاظ على امنه الاجتماعي والوظيفي .

وأعرب المجلس عن ثقته الكبيرة بأن الأمة لا ترتقي أو تتقدم بالعلم والعمل إلا بجهود المخلصين من أبناء الوطن الغالي والعمال في كل المجالات الذين لهم دور عظيم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام والسير بالمجتمع على طريق التقدم والازدهار من أجل مستقبل أفضل.

والتقى رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش اليوم بكوادر عمال الوطن ببيت الفحيص لتكريمهم بمناسبة يوم العمال العالمي .

وقال العكروش، إن الجهود الكبيرة التي يقوم بها عمال الوطن والحفاظ المستمر على نظافة المدينة أظهرتها بحلة جميلة عكست جمال الفحيص كما نريدها .

وأكد العكروش اعتزازه بكامل كوادر البلدية وعملهم الدؤوب، مشيراً إلى أن عامل الوطن إذا تغيب يوماً سيلاحظ الجميع غيابه لطبيعة عمله إذ أن النظافة وآثارها ترافقه إينما حل.