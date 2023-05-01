وصول طائرة الإجلاء الأردنية الثامنة من السودان إلى عمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- حطت في مطار ماركا العسكري، الأحد، طائرة الإجلاء الأردنية الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، التي سُيرت إلى مطار بورتسودان الدولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان حاملة على متنها 85 مواطناً أردنياً ورعايا دول أخرى. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وفي تصريحات سابقة لـ "المملكة" إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت بتكريس كل الإمكانيات لإجلاء الرعايا الأردنيين، ومواطني دول أخرى، مؤكداً أن السفارة الأردنية في السودان باقية حتى إجلاء آخر أردني. ووصل عدد الأردنيين الذين أجلوا لغاية اللحظة من السودان إلى 661 أردنيا منهم 198 من رعايا من دول أخرى.

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