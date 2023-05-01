«القاهرة الإخبارية»: الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع الإنسانى فى السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد حذر مارتن جيريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، من الآثار الكارثية التى تلحق بالصحة النفسية، وخاصة بالنسبة للأطفال والشباب.
ووصف المسؤول الأممى ما يجرى فى السودان بأنه غير مسبوق، قائلاً: "نحن قلقون للغاية من التاثير الفورى وطويل الآمد على جميع الناس فى السودان".
وأوضح جريفيث أن السلع الأساسية لبقاء الناس أصبحت شحيحة، وأن الأسر السودانية تكافح للحصول على المياه والغذاء والوقود.
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