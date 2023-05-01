الجيش السودانى: خفضنا القدرات القتالية لميليشيا الدعم نحو 55%

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت القوات المسلحة السودانية، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وقلته "القاهرة الإخبارية"، أنها تمكنت خلال 15 يوم قتال من تخفيض القدرات القتالية التى حشدتها ميليشيا الدعم السريع، لاختطاف الدولة السودانية، ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.

وأشار البيان إلى تمكن قوات الجيش السودانى خلال 15 يوم قتال من تخفيض تراوح بين 45% إلى 55% ‎من القدرات القتالية التى حشدتها الميليشيا.

ذكر البيان: "حشد العدو بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم 15 أبريل قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت 27135 مقاتلًا و39490 مُستجدًا و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و171 عربة "بوكس دبل كابينة" مسلحة بالمدافع الرشاشة.

أضاف البيان: "تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوى التقدم إلى كررى، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".

وقالت القوات المسلحة السودانية، إن رصد تحركات للعدو، تؤكد استمرار محاولاته لتعزيز موقفه على الأرض، مشيرة إلى أن قواتها مستمرة فى التصدى بقوة لهذه التحركات.

وأضافت أن البلاد ورثت عبئًا ثقيلًا لخطأ النظام البائد الاستراتيجى بتكوين ميليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبًا للبلاد وترويعًا ونهبًا للمواطنين.

وطمأنت القوات المسلحة السودانية المواطنين بأنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاته فى عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن تسمح بأن تقوم بالبلاد مجددًا أى تشوهات فى بنيتها العسكرية، إلا من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.

ونشرت القوات المسلحة السودانية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فى أحد مراكز القيادة.

وقالت، فى منشور على صفحتها فى "فيسبوك": "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".

وأعلن الجيش السودانى، أمس الأحد، موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها، أنه "بناء على مساعى طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ من انتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا إننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أى خروقات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".