العالم اليوم - اتفاقية بين أدنوك للغاز وتوتال إنرجيز لتصدير الغاز المسال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 04:19 مساءً - وقعت شركة "أدنوك للغاز" اتفاقية لتوريد الغاز لمدة ثلاث سنوات مع "توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة"، التابعة لشركة "توتال إنرجيز"، تقوم بموجبها "أدنوك للغاز" بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم.

وستتراوح قيمة الاتفاقية بين مليار و 1.2 مليار دولار في ظل أسعار السوق الحالية.

وبموجب شروط الاتفاقية ستقوم "أدنوك للغاز"، بتزويد "توتال إنرجيز"، من خلال "توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة" التابعة لها، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم.

وتعكس هذه الاتفاقية قدرات "أدنوك للغاز" على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والذي سيلعب دوراً محورياً خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": " تمثل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال المبرمة مع "توتال انرجيز" تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من شركات الطاقة العالمية الرائدة. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة بأسعار مرنة وتنافسية. نحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركائنا في "توتال إنرجيز" الذين يشاركوننا الالتزام بتحقيق الاستدامة وحماية البيئة".

وتتمتع "توتال إنرجيز" بحضور يمتد لسنوات طويلة وذلك من خلال عملها في الدولة لأكثر من 80 عاماً.

من جانبه، قال ثوماس ماوريس، نائب رئيس أول للغاز الطبيعي المسال في شركة "توتال إنرجيز" : " يسعدنا توقيع هذا العقد الذي يمتد لثلاث سنوات مع شريكنا الاستراتيجي وتساهم هذه الأحجام الإضافية التي يوفرها هذه العقد في تعزيز وتوسعة محفظة أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، ودعم قدرتنا على إمداد الأسواق الآسيوية، وتحقيق طموحنا في أن نكون الشريك المفضل لعملاء الشركة خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة"

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالعقد في عام 2023 ويستمر حتى عام 2025، مما يعزز مكانة الشركتين كلاعبين رئيسيين في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.