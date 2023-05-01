تحليق مكثف للطيران فى أم درمان والدعم السريع تطلق قاذفات مضادة للطائرات

جدة - نرمين السيد - وقال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، فى وقت سابق من اليوم، إنه يتوقع خلال الساعات المقبلة أن تكون هناك مناوشات تحدث من حين إلى آخر فى مواقع مختلفة، كشارع القيادة العامة أو محيط القصر الجمهورى، وبعض المواقع تحديدا فى أحياء الخرطوم بالجنوب.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أحياء بالعاصمة الخرطوم تعانى من انقطاع واسع للكهرباء، حتى هذه اللحظة، وأن الانقطاع يستمر لأوقات طويلة، وإن عادت تعود لساعتين أو ثلاث على الأكثر، ولكن بصورة عامة المعاناة لا تزال مستمرة، وهناك أحياء لم تعد إليها المياه والكهرباء تغيب عنها لأيام.