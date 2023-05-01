الجيش السودانى: الميليشيا كانت تريد اختطاف الدولة ومصادرة قرارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد تمكنا خلال 15 يوم قتال من تخفيض القدرات القتالية لميليشيا الدعم السريع بنسبة 45 - 55%، مشيرا إلى أن الميليشيا كانت تريد اختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.
وتابع الجيش السودانى، بأن القوات أحبطت تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب وأوقفت تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية.
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