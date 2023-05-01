العالم اليوم - بطل مسلسل بـ100 وش.. وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

انتم الان تتابعون خبر بطل مسلسل بـ100 وش.. وفاة الفنان المصري مصطفى درويش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:23 مساءً - توفي الفنان المصري مصطفى درويش بشكل مفاجئ، الإثنين، عن عمر ناهز 43 عاما وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب مصطفي درويش، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفي درويش، أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل بـ100 وش، كما شارك مؤخرا في موسم رمضان بمسلسل سره الباتع.