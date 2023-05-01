العالم اليوم - الصدفية.. مرض جلدي بمضاعفات مؤلمة

انتم الان تتابعون خبر الصدفية.. مرض جلدي بمضاعفات مؤلمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:23 مساءً - يعتبر مرض التهاب المفاصل الصدفي أحد أكثر الأمراض التي تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وعلى الرغم من أن هذا المرض يصيب الجلد والمفاصل، فإنه قد يتسبب في مراحل متقدمة بالألم والعجز.