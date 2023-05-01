العالم اليوم - بـ"عبوة ناسفة".. فيديو لخروج قطار عن مساره في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:23 مساءً - تسبّب انفجار "عبوة ناسفة" في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، الإثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد مسؤول محلّي.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إنّ "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات".

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