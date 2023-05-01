مسارات مختلفة للفرار من الجحيم.. الاشتباكات تدفع السودانيين لنزوح غير آمن

وكشف تقرير تلفزيونى لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن مسارات النزوح التى اتبعها السودانيون، والتى وإن اختلفت فى اتجاهاتها، توحدت على هدف واحد، يتمثل فى الفرار من جحيم الحرب.
وبنظرة متعمقة على أحوال النازحين بالعاصمة الخرطوم، كان مسار السكان إلى ولاية نهر النيل شمالا هو الأكثر ازدحاما بالنازحين الفارين من الاشتباكات، كما فر آخرون من "الخرطوم بحرى" إلى ولاية الجزيرة، المعروفة بكونها أكبر مورد غذائى بالسودان.
وحسب إحصائيات رسمية أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 33 ألف سودانى نزحوا إلى ولاية "النيل الأبيض"، والتى تبعد 250 كيلومترا عن العاصمة الخرطوم.
ولجأ العديد من النازحين إلى الفرار من مدينة "الفاشر" إلى ولاية "شمال كردفان"، غير عابئين بويلات القصف المستمر على الطريق الواصل بين "أم درمان" والعاصمة.
امتداد الاشتباكات إلى إقليم دارفور، دفع آلاف النازحين الذين جاءوا إليه بحثًا عن الأمن المفقود بأحيائهم الأصلية، إلى النزوح مجددًا إلى حدود تشاد، والتى استقبلت مئات الآلاف من السودانيين على مدى الأسبوعين الماضيين.
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