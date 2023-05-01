مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: حل الأزمة يجب أن يكون سياسيا

جدة - نرمين السيد - ناشد رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، طرفى الأزمة الالتزام بالهدنة الحالية بشكل كامل، مشيرا إلى أن العديد من السودانيين فروا إلى دول الجوار مثل مصر وجنوب السودان.





وقال رئيس المفوضية، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الهدنة هدفها توفير الأمان للمدنيين وإغاثتهم صحيا وإنسانيا"، مضيفا أن خرق الهدنة يضع المدنيين فى مخاطر كبيرة. وتابع بأن استمرار الاشتباكات لن ينتهى لصالح أى من أطراف الأزمة، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون سياسيا،

كذلك يجب على طرفى الأزمة توفير ممرات آمنة لإغاثة الجرحى وإمدادهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وفيما يخص ضحايا الاشتباكات، أكد رئيس المفوضية، أن عدد الضحايا ربما يزيد كثيرا على المعلن لأن هناك جثثا كثيرة فى الشوارع لم تخضع للإحصاء.

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