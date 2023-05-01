الهلال الأحمر: السودان سيشهد معاناة إنسانية ما لم يلتزم الطرفان بالهدنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول، أن الهدنة الحالية تساعد فى سهولة الحركة لكن الأمر رهن باشتباكات متقطعة تحدث فى بعض الأحياء.
وتابع بأن تأمين مقار المنظمات الإنسانية مسؤولية السلطات لكن الفوضى الحالية تزيد الأمر صعوبة.
وفيما يخص ضحايا الاشتباكات، أكد أنه يستحيل حصر أعداد الضحايا والمصابين فى ولاية الخرطوم بشكل دقيق فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن كل مستشفيات الخرطوم تعانى نقصا شديدا في المعدات والكوادر الطبية.
كما أكد أن سلاسل الإمداد الدوائى تقطعت فى السودان، مشيرا إلى أن هناك تأثر شديد لأصحاب الأمراض المزمنة.
ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.
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