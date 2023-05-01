العالم اليوم - فيديو.. توبيخ من رئيس الوزراء يؤدي لاستقالة مدير مطار بغداد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 12:22 مساءً - بعد انتشار فيديو توبيخ رئيس الوزراء له، قدم مدير مطار بغداد الدولي طلب الاستقالة، في قضية شغلت المتابعين بالعراق.

استقالة فورية

قدّم مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، الأحد، طلبا إلى رئيس "الطيران المدني" بالعراق لإعفائه من منصبه.

قصة فيديو رئيس الوزراء

جاء ذلك بعد يوم من انتشار فيديو يظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو يوبخ مدير المطار والمسؤولين فيه، بسبب ما اعتبره "حالة الفوضى".

وتم تداول هذا الفيديو السبت بشكل واسع في العراق. ويظهر فيه شياع السوداني وهو يوبّخ القائمين على مطار بغداد الدولي بسبب "حالة الفوضى وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين". وقد بدا رئيس الوزراء غاضبا خلال زيارته إلى المطار، ووجّه انتقادات حادة لمديره.

وقد برر حسين قاسم خفي طلب إعفائه من منصبه بـ"عدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن إمكانية استمرار العمل وأداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد الدولي، وتحميل الموظف مسؤولية تبعات وأخطاء خارج فترة أدائه أو ضمن حدود صلاحيته"، وفقا لما جاء في نص الطلب.

وقال خفي في طلب الإعفاء: "لقد تم تكليفي بمنصب مدير مطار بغداد الدولي قبل ثلاثة أشهر فقط، مع عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 وعدم وجود مشاريع تأهيل بنى تحتية منذ عام 2019".

كما تحدث خفي في الطلب عن "إنجازاته" خلال الفترة الماضية ومن بينها "تفعيل دور وحدة إدارة السلامة (SMS) لمتابعة الإجراءات التدقيقية والتفتيشية لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني والمقاييس العالمية".

وتابع: "تم تحديد متطلبات تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي وبما يزيد عن 30 مشروعا تم تقديمها إلى قسم التخطيط والمتابعة لإدراجها على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023، وتم تحويل قسم منها لتنفذ عن طريق محافظة بغداد ضمن موازنة تنمية الأقاليم".

وقد وافقت السلطات العراقية على الطلب الذي تقدم به مدير مطار بغداد، مع تقديم كتاب شكر وتقدير "لجهود المهندس حسين قاسم خفي في خدمة مطار بغداد الدولي خلال الفترة الماضية".