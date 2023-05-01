«القاهرة الإخبارية»: البضائع تنفد نهاية الأسبوع فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن البضائع الرئيسية ستنفد فى متاجر أم درمان بنهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن الحركة بين أم درمان والخرطوم متأثرة بسبب أزمة الجسور.
وأشار إلى أن هناك جسرًا وحيدًا يعمل فى أم درمان وأزمة فى الحركة باتجاه العاصمة الخرطوم.
وأضاف، أن هناك نقص ملحوظ فى الكادر الطبى وإمدادات الأدوية فى أم درمان، علاوة على تزايد أعداد العاطلين عن العمل فى المنطقة. فيما تعمل المحال التجارية بشكل طبيعى.
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