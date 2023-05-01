العالم اليوم - برنامج الأغذية العالمي يلغي قراره بشأن السودان

انتم الان تتابعون خبر برنامج الأغذية العالمي يلغي قراره بشأن السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 11:16 صباحاً - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أنه سيلغي فورا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل 3 من موظفيه هناك.

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر تقول: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".

وقال برنامج الأغذية العالمي في 16 أبريل إنه أوقف مؤقتا جميع أنشطته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

وحذر برنامج الغذاء العالمي من خطر مجاعة تطال ملايين السودانيين، إذا استمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.