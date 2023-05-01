العالم اليوم - 261 مليون دولار أرباح سابك للمغذيات في الربع الأول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 10:19 صباحاً - تراجع صافي ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الأول بنسبة 61 بالمئة إلى 981 مليون ريال (حوالي 261.5 مليون دولار)، مقابل 2.5 مليار ريال (670 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودي "تداول".

قالت الشركة في البيان إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمتوسط انخفاض نسبته 40 بالمئة.

وهبط إجمالي مبيعات سابك للمغذيات إلى 2.76 مليار ريال (740 مليون دولار) في الربع الأول، من 4.66 مليار ريال (1.24 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبلغ الربح التشغيلي 957 مليون ريال في الربع الأول مقابل 2.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 63.3%.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين "دون حقوق الأقلية" 17 مليار ريال في فترة الـ 3 أشهر مقابل 18.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 6 بالمئة.

ووصلت ربحية سهم سابك للمغذيات خلال الفترة الحالية 2.06 ريال مقابل 5.28 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.