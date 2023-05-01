نيودلهى تعلن إجلاء 3 آلاف هندى من السودان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى - فى تدوينة على موقع "تويتر" - "إن حوالى 3 آلاف شخص هندى غادروا السودان حتى الآن فى إطار العملية (كافيرى) التى تنظمها الحكومة الهندية لإنقاذ الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل فى السودان إثر الأحداث التى وقعت هناك خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف: "أن كبار السن من رعايانا حظوا بالاحترام أثناء عملية إجلائهم من السودان.. وإن عملية الإجلاء ما زالت جارية، وتم تنظيم تاسع رحلة جوية لنقل 186 راكبا من مدينة جدة السعودية إلى مدينة كوتشى الهندية، وأنه يتم إجلاء الرعايا الهنود فى رحلات جوية متتالية".
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