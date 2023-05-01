العالم اليوم - أوكرانيا تكشف تطورات "معركة باخموت".. وفاغنر تكرر الشكوى

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تكشف تطورات "معركة باخموت".. وفاغنر تكرر الشكوى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 08:16 صباحاً - أكدت أوكرانيا، الأحد، أن قواتها تسيطر على أجزاء من مدينة باخموت، محور هجوم روسي مستمر منذ وقت طويل في شرق البلاد، بينما قال قائد قوة كبيرة موالية لموسكو إن رجاله يحرزون تقدما في المدينة.

وتواصل قوات روسية تكافح منذ شهور للسيطرة على باخموت إحراز تقدم بطيء في المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار: "القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت. العدو غير قادر على السيطرة على المدينة رغم إرسال كل قواته إلى المعركة وتحقيق بعض النجاح".

وأضافت في رسالة عبر تطبيق تيليغرام: "الدفاع في باخموت قادر على التعامل بفاعلية مع مهامه العسكرية"، ولا يكشف الجيش الأوكراني بالضبط عن المساحة التي يسيطر عليها الروس في المدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية سيرهي تشيرفاتي في شرق البلاد إنه لا يزال من الممكن إمداد المدافعين عن باخموت بالطعام والذخيرة والأدوية وإجلاء الجرحى.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها سيطرت على 4 مناطق في غرب باخموت.

وتقود مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة الهجوم على باخموت، وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجن على تيليغرام إن رجاله تقدموا حتى 230 مترا في بعض الاتجاهات، الأحد.

وأضاف أن الوحدات المؤيدة لكييف تسيطر على أقل من 3 كيلومترات مربعة.

وكرر بريغوجن، الذي دخل مرارا في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية، شكاوى من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى فاغنر بخسائر فادحة لا داعي لها.