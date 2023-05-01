العالم اليوم - الصين تنهي هيمنة روسيا وأميركا على البطولات في هذه اللعبة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 06:22 صباحاً - هيمنت كل من الولايات المتحدة وروسيا على مدار عقود على بطولات الشطرنج الدولية، إلا أن احتكار البلدين لهذه الرياضة قد انتهى على يد الصيني دينغ ليرين.

وتمكن ليرين من الفوز ببطولة العالم للشطرنج في أستانة، يوم الأحد، بعد فوزه في الشوط الفاصل على منافسه الروسي إيان نيبومنياختشي.

وانتهت 3 أشواط في المباراة بالتعادل، وربح ليرين في الشوط الرابع، بعدما فاز بـ14 مباراة بالمراحل السابقة المؤهلة في ذات البطولة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسبق لليرين الفوز ببطولة الصين للشطرنج ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2012، كما أنه أصبح في أغسطس 2015 ثاني لاعب صيني يدخل قائمة أفضل عشر لاعبين في العالم بعد وانغ يوي.