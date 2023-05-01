العالم اليوم - انفجارات تهز كييف.. ومسؤولون يحذرون من ضربات صاروخية روسية

انتم الان تتابعون خبر انفجارات تهز كييف.. ومسؤولون يحذرون من ضربات صاروخية روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 06:22 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين.

وقالت السلطات المحلية في منطقة كييف، إن هناك تهديدا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من يوم الإثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تيليغرام "التهديد بضربة صاروخية! ... ابقوا في الملاجئ".

من جانبه قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليغرام "اعتنوا بسلامتكم".

ومساء الأحد، أفاد قائد شرطة منطقة ميكولايف بأن الجيش الروسي يستعد لإطلاق ما يصل إلى 100 صاروخ يوم الإثنين على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وذكرت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا أن الجيش الروسي نشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود.

رئيس "فاغنر" يحذر من هجوم أوكراني مضاد

حذّر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين الأحد من شنّ أوكرانيا هجوما مضادا يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

وقال بريغوجين: "نحن (فاغنر) لدينا 10-15 في المئة فقط من القذائف التي نحتاج اليها"، محمّلا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

وتوقع بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجوما مضادا في منتصف مايو، وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".

وأعلنت أوكرانيا مؤخرا أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.

وذكر حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد أن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وفي اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة.