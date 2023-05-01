الخارجية اليابانية: نشجع شركات بلادنا على الاستثمار فى مصر

ووصفت أونو، زيارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا لمصر بالناجحة والمثمرة على كافة المستويات، موضحة أنه تم التوافق على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".
وقالت إن اختيار رئيس الوزراء مصر لتكون أول دولة يزورها فى أفريقيا يعكس مكانة مصر وأهميتها لليابان فى ضوء العلاقات القوية التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق فى المجالات التعليمية والاقتصادية، والتوافق فى الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشارت أونو إلى ثقل مصر الإقليمى ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا، مؤكدة دعم اليابان للجهود المصرية فى تهدئة الأوضاع فى فلسطين وتحقيق السلام الدائم والعادل، فضلا عن العمل سويًا لتهدئة الأوضاع فى السودان.
ونوهت إلى أنه فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وقعت مصر واليابان، خلال الزيارة، على مذكرات تعاون فى الشئون القانونية والقضائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك الشراكة بين وزارة التعاون الدولى والبنك اليابانى للتعاون الدولي.
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