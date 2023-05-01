العالم اليوم - أردوغان يعلن مقتل زعيم "داعش" في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:19 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن قوات تركية قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي في سوريا.

وأكد أردوغان في مقابلة مع محطة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية أنه "تم تحييد هذا الشخص في إطار عملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية في سوريا أمس".

وأضاف أن المخابرات التركية كانت تتابع القرشي منذ فترة طويلة.

عملية أمنية

أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 14 شخصا في عملية أمنية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب، عمليات مداهمة متزامنة في 12 عنوانا بإسطنبول، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأسفرت العمليات عن توقيف 14 شخصا، جرى نقلهم إلى مديرية أمن الولاية.