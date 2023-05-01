الأردن : دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 12:00 صباحاً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق باسل الكايد أن بلاده سترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.
وأوضح الكايد : أن الحكومة الأردنية ستقوم يوم غد وبالتنسيق مع الحكومة السورية بإرسال 10 شاحنات تحوي مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وغذائية.
وأشار الكايد إلى استعداد الأردن دوماً لتقديم ما يمكنها من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق، لتجاوز تداعيات الزلزال ، وفق سانا .
يذكر أن المساعدات الأردنية تنوعت بين 172 شاحنة دخلت عبر البر، و10 سيارات إسعاف، و3 طائرات أردنية وصلت إلى مطاري دمشق وحلب، محملة بالمواد الغذائية والإغاثية.
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