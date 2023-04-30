العالم اليوم - عملاق عقارات: أثرياء العالم يريدون رفاهية دبي لا جرائم لندن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 11:16 مساءً - قال مطور العقارات البريطاني الشهير، نك كاندي، إن أثرياء العالم يريدون رفاهية دبي لا جرائم لندن، مؤكدا أن هؤلاء ضاقوا ذرعا بالجرائم التي تشهدها العاصمة البريطانية.

وأضاف كاندي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن جاذبية العواصم الغربية مثل لندن تتلاشى بالنسبة إلى أصحاب الثروات الهائلة، ولذلك بدأوا بالتوجه إلى أماكن أخرى على غرار الإمارات.

وتوقع أن يحطم مشروعه الجديد في دبي الأرقام القياسية التي سجلها مشروعه في لندن "وان هايد بارك"، من حيث الأسعار وهو المشروع الذي ساهم في شهرته عالميا.

واعتبر أن دبي تعد إحدى وجهات العالم الجديدة التي تجتذب رؤوس الأموال أكثر من أي وقت مضى.

وذكر أن رؤوس الأموال تتدفق على دبي من مناطق عدة حول العالم مثل أوروبا الشرقية والغربية وروسيا والهند وروسيا، ومن الولايات المتحدة أيضا لكن بنسبة أقل بسبب البعد الجغرافي.

ولفت إلى تميز دبي والإمارات بنمط حياة رائع وبيئة ممتازة للعائلة موضحا أنها طورت مجالات التعليم والرعاية الطبية بشكل جذري خلال العقد الماضي مع بنية تحتية مذهلة.

وأضاف :" إنني معجب بدولة الإمارات ودبي وأبوظبي".