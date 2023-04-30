العالم اليوم - بعد وفاة مشجعة الرجاء البيضاوي.. دعوات التحقيق تتعالى

انتم الان تتابعون خبر بعد وفاة مشجعة الرجاء البيضاوي.. دعوات التحقيق تتعالى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 10:19 مساءً - دعا مسؤول في الدار البيضاء، الأحد، إلى التحقيق في أسباب "الكارثة" التي خلفت وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم في محيط ملعب "محمد الخامس"، بعد تزاحم للجماهير سبق مباراة النادي مع الأهلي المصري، السبت.

وقال عضو لجنة تتبع الملعب المشرفة على مراقبة الشركة التي تسيره، كريم الكلايبي لوكالة "فرانس برس": "حاليا لا نحمل المسؤولية لأحد، لكننا ندعو إلى فتح تحقيق لنعرف من المسؤول عن هذه الكارثة، ولماذا كان عدد الجماهير يفوق عدد التذاكر التي تم إصدارها؟".

وأوضح أن عدد التذاكر التي طرحت للبيع لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، لكنه امتلأ عن آخره من دون أن تتمكن العديد من الجماهير من الدخول، فهل وقع تزوير تذاكر مثلا؟".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت الأحد في وسائل إعلام محلية تدافع مجموعة من جماهير الرجاء البيضاوي محاولة الدخول من إحدى البوابات التي كانت مغلقة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإبعادهم، بينما كانت مدرجات الملعب مملوءة.

وتسببت هذه الاضطرابات في وفاة مشجعة تبلغ من العمر 29 عاما.

ورجح مصدر رسمي أن تكون الوفاة حدثت بسبب "عارض صحي ألم بالضحية". في حين أعلن فتح بحث قضائي "للكشف عن ظروف وملابسات الحادث".

وخلفت هذه المأساة حزنا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تساؤلات حول أسباب سوء التنظيم ودعوات للتحقيق فيها.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية) محمد الغلوسي على "فيسبوك" إلى "فتح تحقيق موسع ليس فقط حول ظروف وملابسات وفاة تلك الشابة، بل في الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حدوث فوضى بمحيط الملعب والتقصير المفترض في التنظيم".

وسبق أن شهد ملعب محمد الخامس الواقع وسط الدار البيضاء مشاكل مماثلة في مباريات دولية أو مقابلات الديربي بين قطبي المدينة الرجاء والوداد، اللذان يستقطبان جماهير عريضة من كل أنحاء المغرب.

ويوجد حاليا مشروع "قيد الدراسة لبناء ملعب جديد خارج العاصمة الاقتصادية يتسع لـ93 ألف متفرج"، بحسب ما أفاد كلايبي.

ويندرج المشروع في إطار ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال.